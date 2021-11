산청군 문화예술회관, 말없이 웃기는 ‘정크, 클라운’공연

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 말없이 웃기는 넌버벌(Non-verbal) 코믹 놀이극 '정크, 클라운'이 오는 25일 저녁 7시 30분 산청군 문화예술회관 대공연장의 무대에 오른다.

산청군 문화예술회관은 공연장 상주단체 육성 지원사업의 하나로 (사)극단 현장의 대표작 가운데 하나인 '정크, 클라운'을 공연한다고 23일 밝혔다.

극단 현장의 '정크, 클라운'은 고물을 이용한 광대(Clown)들의 기발한 놀이를 주제로 한다. 배우들의 숙련된 판토마임과 버려진 드럼통, 자전거 핸들, 깨진 바가지 등 고물을 이용해 끊임없는 놀이와 장난을 통해 관객들에게 쉴 새 없는 웃음과 즐거움을 제공한다.

아이들에게는 놀이를 통한 상상력의 확장을, 어른들에게는 삶의 활력과 함께 행복하고 따뜻한 마음을 나눌 수 있는 공연이다.

'정크, 클라운'은 지난 2019년 아시테지 겨울 축제, 중국서안국제아동연극제, 일본 삿포로극장제에 초청되는 등 세계적으로 우수성을 인정받고 있다.

