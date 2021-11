정의당 "김어준, 이재명 제외 다른 대선후보 심리 지적...편파 방송 사과하라"

앞서 김어준, 심상정 '심리 분석' 방송 유튜브서 진행

[아시아경제 윤슬기 기자] 방송인 김어준씨가 심상정 정의당 대선 후보에 대한 이른바 '심리 분석'을 자신의 유튜브 방송에 내보낸 것을 두고 배진교 정의당 원내대표가 "명비어천가가 따로 없다"라고 비판했다.

배 원내대표는 22일 오후 자신의 페이스북에 '김어준씨가 편파적인 방송에 대해 분명히 사과하지 않는다면, 앞으로 김어준씨가 진행하는 방송에는 출연하지 않겠습니다'라는 제목의 글을 올려 이같이 말했다.

이어 배 원내대표는 "김어준씨는 지난주 금요일, 유튜브 방송 '다스뵈이다'를 통해, 우리당 심상정 후보에 대한 온갖 모욕과 명예훼손으로 얼룩진 편파방송을 진행했다"라며 "과거사를 조잡하게 얽어내어 억측을 쏟아낸 것은 물론이고, 단일화하지 않는 이유도 심리적으로 문제가 있기 때문이라는 등 대선을 겨냥한 깎아내리기가 난무했다"라고 지적했다.

배 원내대표는 또 "뿐만 아니라 지난 4주간의 방송을 들여다보면, 이재명 후보를 제외한 나머지 대선 후보들은 전부 심리적인 문제가 있다는 식으로 방송해왔다는 것을 알 수 있다"라며 "'명비어천가'가 따로 없다"라고 꼬집었다.

더불어민주당을 향해서도 배 원내대표는 "부끄러워해야 한다"라며 "이런 인신공격의 외주화가 선거전략이냐. 과연 보수 유튜버들과 공생하는 국민의힘보다 나은 게 무엇인지 깊이 생각해보아야 할 것"이라고 비판했다.

그러면서 배 원내대표는 "김어준씨의 방송을 보이콧하며, 분명한 사과를 요구한다"라고 말했다.

한편 김씨는 지난 19일 유튜브 채널 '김어준의 다스뵈이다'에 '2021·2022 이재명론' 공동저자이자 사회심리연구소 '함께'의 소장으로 있는 김태형 사회심리학자와 진행한 영상을 올렸다. 이 영상에서 김 소장은 심 후보의 심리에 대해 "어린 시절을 들여다보면 심 후보가 2남2녀 중 막내딸이다. 집에서 '너 누구니' 이런 대접을 받을 수 있는 (위치)"라며 "또 심 후보 집안이 남녀차별이 극심했다. 오빠들은 서울 유학과 과외 등 특별 대우를 받았는데 심 후보는 집에서 거의 방치됐다"라고 말했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr