[아시아경제 장세희 기자]22일 원·달러 환율이 상승 출발했다.

이날 서울 외환시장에서 오전 10시 3분 현재 원·달러 환율은 전 거래일 종가 대비 4.5원 오른 1189.8원이다.

환율은 전 거래일 종가보다 5.2원 오른 1190.5원에 출발해 장 초반 1188.3∼1191.1원을 오르내리고 있다.

유럽의 코로나19 재확산 영향으로 유로화가 급락하며 달러화가 대부분 통화에서 강세를 보이고 있다. 같은 시간 달러화지수는 96선을 넘어섰다.

아울러 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed) 인사들이 내놓은 매파적 발언도 안전자산 선호 심리를 높였다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr