[아시아경제 송승섭 기자]JT친애저축은행은 한국애견협회를 비롯한 동물보호단체 2곳에 2000만원을 기부했다고 22일 밝혔다.

기부금은 JT친애저축은행이 지난 8월부터 약 3달 간 진행한 ‘제6회 JT친애 왕왕콘테스트’를 통해 조성했다. 5000명 이상의 고객이 사회관계망서비스(SNS)로 참여해 2000만원을 적립했다. 기부금은 서울 광진구에 있는 한국애견협회(1000만원)와 동물보호단체인 동물행동권 카라(1000만원)에 전달했다.

JT친애저축은행 관계자는 “앞으로도 반려동물에 관한 관심은 물론 기업의 사회적 책임을 다하도록 노력하겠다”고 전했다.

