DB손보, 'MZ세대와 소통강화' 메타버스 채널 운영

DB손해보험은 MZ세대(밀레니얼 세대+Z세대)와 소통을 위해 메타버스(확장가상세계)에 채널을 운영한다고 22일 밝혔다.

보험의 필요성을 공감하고 즐길 수 있는 '프로미캠핑월드'는 메타버스 플랫폼 제페토에서, 보험 정보를 얻을 수 있는 '프로미타운'은 게더타운에서 각각 운영한다.

프로미타운 고객센터에서는 보험 관련 전문 컨설턴트 상담을 상시 운영, 보험가입 상담 뿐 아니라 보장분석 및 재무설계 등 다양한 문의사항을 답변한다.

또 DB손보는 다음달 17일까지 DB손보 홈페이지에서 '메타버스에 조인(JOIN) 해보세요' 배너를 통해 온라인 프로모션 페이지 접속 후 응모하면 사은품을 제공하는 이벤트도 진행한다. 내년 60주년을 맞는 DB손보 창립연도인 1962년을 기념, 삼성 비스포크 무선청소기 등 다양한 경품을 총 1962명에게 추첨을 통해 지급한다.

DB손보 관계자는 "MZ세대와 소통을 강화하고 메타버스 플랫폼을 활용한 비대면 보험서비스 제공에 적극 노력할 것"이라고 말했다.

