폭스바겐코리아, 겨울철 안전 운행을 위한 '2021 겨울 캠페인' 실시

[아시아경제 이기민 기자] 폭스바겐코리아가 22일 차량 무상점검과 부품 할인 혜택을 제공하는 '2021 폭스바겐 겨울 캠페인'을 실시한다고 밝혔다.

폭스바겐코리아는 이날부터 다음달 31일까지 40일 동안 진행되는 2021 폭스바겐 겨울 캠페인을 통해 겨울철 안전 운행을 위한 주요 부분 무상 진단 서비스인 폭스바겐 플러스 더블체크 서비스를 진행하고, 타이어 및 차량용 액세서리 구매 시 할인 혜택을 제공한다.

폭스바겐 플러스 더블체크는 전문 테크니션이 진단기 접속을 통해 고장 코드를 파악하고, 차량 리프트업 상태에서 브레이크 및 서스펜션, 하체 누유, 엔진 미션 등 주요 부품을 포함해 27가지 영역의 68가지 부위를 상세하게 진단한다.

이와 함께 겨울철 교환이 필요한 부품을 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 할인 혜택도 제공한다. 겨울철 차량의 안정적인 시동 성능을 발휘하는데 필요한 배터리와 예열 플러그를 20% 할인된 가격에 제공하며, 폭설 등의 상황에서 주행 시야 확보를 위한 등화장치 20%, 와이퍼 및 워셔액 30% 할인 혜택도 받을 수 있다.

기온이 낮고 도로가 결빙되는 겨울철, 안전한 드라이빙을 위해 필수적으로 필요한 타이어 점검 및 교체 역시 이벤트에 포함된다. 타이어 점검 후 교체 시 최대 30%까지 할인이 되며, 구매 수량에 따라 플레이모빌 등 폭스바겐 정품 액세서리 사은품도 추가로 증정한다.

차량용 옷걸이, 카시트용 시트커버, 시트백 오거나이저 등 차량용 액세서리에 대해서도 30% 할인 혜택을 제공하며, 티구안 및 아테온 모델 클리어런스 품목을 최대 60%까지 할인 받을 수 있다.

2021 폭스바겐 겨울 캠페인은 폭스바겐 전국 공식 7개 딜러사의 36개 서비스센터를 통해 실시된다.

