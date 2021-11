롯데온, ‘LF 패밀리 위크’…최대 25% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 30일까지 ‘LF 패밀리 위크’를 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 롯데온 단독으로 진행하며, 닥스, 헤지스, 질스튜어트뉴욕 등 20여개 LF 브랜드가 참여해 남성, 여성, 아동, 골프 의류를 최대 25% 할인 판매한다. 추가로 최대 20% 할인 쿠폰을 제공하고, 구매 고객 대상으로 브랜드별 사은품도 증정한다.

행사 기간 구스다운, 핸드메이드 코트, 경량 패딩 등 신상품에 할인 혜택을 제공한다. 이월 인기 상품의 재고를 확보해 할인 판매하며, 아동 의류는 최대 40% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 행사 상품 15만원 이상 구매 시 선착순 100명에게 커피 쿠폰을 증정하며, 100명을 추첨해 엘포인트 1만점을 적립해준다. 헤지스 남성 브랜드 30만원 이상 구매 고객 중 추첨을 통해 9만원 상당의 헤지스 울 머플러를 증정하며, 아동 아우터 상품 구매 시 쇼핑백을 증정한다.

롯데온 관계자는 "올해 패션 카테고리 강화를 위해 여러 대형 패션 브랜드들과 돈독한 관계를 구축하며 단독 행사 및 패밀리 세일 등을 진행하고 성과를 내고 있다”며 “앞으로도 다양한 패션 브랜드들과 손잡고 특별한 행사를 기획해 패션 상품군 강화에 힘쓸 예정”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr