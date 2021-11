국민의힘 "文대통령 국민과 대화, 빛바랜 개살구…'돈키호테 대통령’으로 기억될 것"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 21일 문재인 대통령의 국민과의 대화에 대해 ‘빛바랜 개살구’였다고 혹평했다.

임승호 국민의힘 대변인은 이날 구두논평을 통해 "오늘 ‘국민과의 대화’ 중 상당 시간은 코로나 관련 질의응답에 할애됐지만, 백신 수급 차질 및 숨 막히는 통제식 방역으로 인한 국민들의 고통에 대한 문 대통령의 진심 어린 사과는 역시나 찾아볼 수 없었다"고 꼬집었다.

임 대변인은 이와 관련해 "‘짧고 굵게’ 끝내겠다던 거리두기 4단계 통제를 ‘길고 굵게’ 가져가며 국민들의 자유와 기본권을 박탈했음에도 대통령은 이에 대한 최소한의 변명도 하지 않은 것"이라며 "코로나로 인해 극단적인 선택을 한 자영업자와 소상공인들의 사례가 쏟아졌음에도 이에 대한 언급조차 하지 않은 대통령의 태도는 경악스럽다"고 질타했다.

이외에도 그는 "‘코로나 때문에 줄어들었던 고용이 99.9% 회복되었다’, ‘부동산 가격이 안정세에 접어들었다’는 대통령의 답변에는 귀를 의심했다"면서 "청년들의 체감실업률은 처참하고 국민들은 여전히 부동산 문제로 고통받고 있는 상황인데, 도대체 대통령은 어떤 세상에 살고 있다는 말인가"라고 성토했다.

임 대변인은 "국민들이 고통받는 현실에 대한 인식을 보여주지 못한 2019년 ‘국민과의 대화’의 재방송을 보는듯한 느낌이었다"면서 "임기 내내 국민들에게 한 번도 경험하지 못한 고통을 선사한 것에 대한 반성과 사과를 바란 최소한의 기대조차 무너졌다"고 꼬집었다.

이어 "문 대통령은 대선 후보 당시 취임 이후 광화문으로 집무실을 옮겨 퇴근길에 시민들과 소주 한잔 기울이는 ‘광화문 대통령’이 되겠다고 선언했지만, 대통령의 기대와 달리 오늘 방송으로 문 대통령은 국민들의 고통을 철저히 외면하고 자신만의 환상에 빠진 ‘돈키호테 대통령’으로 기억될 수밖에 없게 됐다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr