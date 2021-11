'흉기난동 부실 대응' 인천 논현서장 직위해제…경찰청 "국민께 깊은 사과"

현장출동 경찰관 2명 감찰조사

"철저히 조사해 엄중 조치"

내일 경찰청장 주재 지휘관 회의도

[아시아경제 이관주 기자] 경찰의 부실 대응 논란이 불거진 인천 층간소음 흉기난동 사건과 관련해 인천 논현경찰서장이 21일 직위해제됐다.

경찰청은 이날 언론 알림문을 통해 "국민의 생명과 안전을 지키는 것은 경찰의 가장 중요한 사명이자 소명임에도 불구하고 위험에 처한 국민을 지켜드리지 못한 이번 사건에 대해 피해자와 가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드린다"며 이같이 밝혔다.

이와 함께 경찰은 현재 대기발령 중인 현장출동 경찰관 2명에 대해서는 감찰 조사에 착수한 상태다. 경찰청은 "신속·철저한 조사 후 엄중하게 조치하겠다"고 강조했다.

경찰청은 22일 김창룡 경찰청장 주재로 전국 시·도경찰청장이 참석하는 전국 지휘관 회의를 화상으로 진행하고, 문제점 및 재발방지 대책을 논의한다. 이 자리에서 경찰은 현장 대응력 강화와 피해자 보호방안도 마련할 계획이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr