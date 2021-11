수능 생명과학Ⅱ 20번 문항 '오류' 지적 나와

문항 이의신청 22일까지, 29일 결과 발표

[아시아경제 한진주 기자] 지난 18일 시행된 2022학년도 대학수학능력시험의 과학탐구영역 생명과학Ⅱ 과목 20번 문항에 출제 오류가 있다는 주장이 나왔다.

21일 수능 문제·이의신청 게시판에는 수능 생명과학Ⅱ 20번 문항에 대한 이의를 제기하는 글이 20건 이상 올라왔다.

해당 문항은 제시문과 보기로 구성돼 있다. 제시문 내용에서 집단 Ⅰ이 멘델 집단이라고 가정하면, 마지막 조건 'Ⅰ과 Ⅱ 각각에서 B의 빈도는 B*의 빈도보다 크다'는 조건에 부합하지 않기 때문에 가정은 기각된다. 따라서 집단 Ⅱ가 멘델 집단일 수밖에 없다.

이를 통해 집단 Ⅰ의 개체 수를 구해보면 유전자형이 B*B*인 개체 수가 음수가 되기 때문에 이 또한 모순이 된다. 결국 문제의 설정 자체가 잘못된 것이라는 지적이다.

김연섭 종로학원 과학팀장은 "생명과학Ⅱ 20번 문제의 제시문에서 모순이 발생되기에 문제 성립이 되지 않는다"며 "주어진 조건을 모두 만족하는 집단이 존재하지 않는다는 결론을 내릴 수 있기 때문에 20번 문제는 오류"라고 설명했다.

생명과학Ⅱ 지원 인원은 7868명으로 전체 과학탐구 영역 지원 인원의 1.6%다. 수능 이의신청은 오는 22일 오후 6시까지이며 심사 결과는 오는 29일에 나온다.

