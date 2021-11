"경선 지고 난 뒤 쪼잔해졌나" 질문에 홍준표 "네거티브와 팩트 지적도 구분 못 하나"

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 홍준표 의원이 '원래부터 쪼잔했느냐'라는 질문에 강경하게 응수했다.

지난 18일 홍 의원이 개설한 정치플랫폼 '청년의꿈' 게시판에는 '원래부터 쪼잔했나요? 아니면 경선에서 지고 난 뒤 갑자기 쪼잔해진 건가요?'라는 제목의 글이 올라왔다. 글쓴이는 "경선 내내 네거티브로 그동안 밀어왔던 '홍카콜라' 이미지를 셀프로 찢더니 경선에 지고 나서는 아예 쪼잔해지셨다"라며 "너무 뻔해서 그 이유가 궁금하다"라고 썼다.

이에 홍 의원은 "네거티브와 팩트 지적도 구분 못 하는 지력으로 어떻게 맹목적 인생을 사십니까"라고 댓글을 달았다. 또 홍 의원은 '이 게시글의 작성자는 윤석열 국민의힘 대선후보를 지지하는 위장회원일 것이다'라고 주장하는 다른 게시글에 "잘 읽었습니다"라고 답하기도 했다.

앞서 홍 의원은 국민의힘 대선 경선 탈락 이후 "민심에서 압승하고 당심에서 지는 희한한 경선이었다", "사상 최초로 검찰이 주도하는 비리 의혹 대선에는 참여할 생각이 없다"라고 비판했다. 그러면서도 "이번에 저를 열광적으로 지지해준 2040 세대의 놀이터 '청년의꿈' 플랫폼을 만들어 그분들과 세상 이야기를 나누며 향후 정치 일정을 가져가고자 한다"라고 밝힌 바 있다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr