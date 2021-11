대출 증가로 이익 '잭팟' 은행권...금리조정 나설까

[아시아경제 박선미 기자] 대출자산 증가로 올해 순이익이 급증한 은행권이 치솟는 대출금리로 인한 서민부담을 경감시켜줄 수 있도록 조치를 취해야 한다는 압박을 크게 받고 있다. 은행권의 대출 우대금리 축소·폐지가 금리 급등과 직접적 영향이 있는 것으로 확인된 만큼 앞으로 이를 보완해야 한다는 압박도 강해질 것으로 전망된다.

20일 은행권에 따르면 국내 은행권의 3분기 당기순이익은 4조6000억원으로 지난해 3분기 3조5000억원 대비 1조1000억원 증가했다. 1~3분기 누적 순이익 역시 15조5000억원으로 1년 전 같은기간 보다 50.5% 증가한 결과로 지난해 전체 순이익(12조1000억원)보다도 3조4000억원이 많다.

대출자산 증가로 이자이익이 1조3000억원 증가한 게 순익 증가에 큰 영향을 미쳤다. 국내은행의 3분기 이자이익은 11조6000억원이다. 이는 순이자마진(NIM)이 1.44%로 전년 동기 대비 0.04%p 상승한데다 대출채권 등 이자수익 자산 증가세 지속에 기인한 것이다. 3분기까지의 누적 이자이익도 지난해 3분기 대비 2조9000억원 불어난 33조7000억원이다.

반면 대출금리와 예금금리의 차이인 예대금리 차이는 2분기에 이어 3분기에도 1.80%를 기록해 지난해 3분기보다 0.4%포인트 커졌다. 지난해 4분기와 비교하면 0.8%포인트 늘었다.

대출금리 급등 불만 치솟자 금융당국, 은행권 금리산정 체계 점검

금융당국은 대출금리 급등 논란이 지속되자 직접 대출·수신(예금)금리 운영 실태 파악에 나섰다. 은행들의 자료를 받아보고 문제점이 있는지 검토 후 필요한 조치를 취하겠다는 방침이다.

금융당국은 개별 은행이 어떤 식으로 대출·수신금리를 산정하는지 관련 자료를 받아보고 어떤 문제점이 있는지, 합리적이고 투명한지를 들여다볼 계획이다. 이찬우 금융감독원 수석부원장은 "가급적 이른 시일 안에 은행권과 협의해 자료를 받아 분석하고 필요한 조치를 하겠다"고 밝혔다. 이 수석부원장은 간담회에서도 은행이 자체적으로 금리 산정을 점검해 자율규제 기준, 즉 '대출금리에 관한 모범규준'에 어긋나는 게 있는지 점검해달라고 당부했다.

대출금리 급등 현상으로 은행권 대출금리 산정체계가 도마 위에 오른 가운데 금융당국의 가계대출 관리 강화에 보조를 맞췄던 은행들 입장도 난처해졌다. 은행이 이자장사를 하기 위해 우대금리를 축소·폐지한 것처럼 비춰지고 있기 때문이다.

시중은행들은 우대금리 축소·폐지가 급증하는 가계빚을 줄이려는 금융당국의 정책방향에 맞춰 신규 대출 관리 차원에서 시행됐다는 입장을 고수하고 있다. 실제 은행들이 본격적인 우대금리를 낮추는 조치를 취한 것은 올해 하반기 개인 신용대출 한도를 연소득 범위 이내로 제한하고 마이너스통장 한도도 5000만원 수준으로 축소하는 등 대출관리 강화에 나서면서부터다.

A은행 관계자는 "은행들이 가계대출 총량관리라는 당국의 목표에 맞춰서 가계 대출 증가량을 조절하기 위해 불가피하게 일부 대출의 우대금리를 낮췄다"며 "인플레이션 우려 때문에 시장금리의 급격한 상승이 더해지며 금리 상승 체감이 더 커진 것인데 마치 이자이익을 늘리기 위해 금리를 높이고 있는 것처럼 비춰지고 있다"고 토로했다.

