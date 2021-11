NY증시, 코로나 재확산 우려에 기술주 날고 경기민감주 추락

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 코로나19 재확산이 뉴욕증시 주요지수를 엇갈린 방향으로 유도했다. 안전자산과 기술주는 강세였지만 경기 민감주는 약세였다.

19일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 268.97포인트(0.75%) 하락한 3만5601.98에, S&P500지수는 6.58포인트(0.14%) 하락한 4697.96에, 나스닥지수는 63.73포인트(0.40%) 상승한 1만6057.44에 마감했다.

유럽의 코로나19 확산이 안전자산 강세 현상을 불러왔다. 미국 10년물 국채수익률은 코로나19 재확산 우려를 반영하며 1.515%까지 하락한 후 1.54%대에 형성됐다.

테이퍼링 실시를 앞둔 상황에서도 미 국채 값이 강세를 보인 것이다.

국채금리가 하락하고 코로나19 확산 수혜가 기대되며 기술주들이 강세였다. 나스닥 지수는 사상 최고치로 마감했다.

반도체 업종에서는 마이크론테크놀로지가 7.8%, 엔비디아가 4.14% 상승했다. 반도체 장비주 어플라이드 머트리얼즈는 실적이 기대에 못 미치며 5% 하락했다.

회계프로그램 업체 인투이트가 실적 호조를 발표하며 10%나 급등하며 기술주 강세를 주도했다.

코로나19 확산으로 인한 수유 둔화 우려로 국제유가가 4% 가까이 하락하면서 에너지 관련주들이 일제히 추락했다.

유나이티드 항공, 카니발크루즈, 에어비앤비 등 여행관련주들도 일제히 추락했다.

반면 모더나는 미국 식품의약국(FDA)이 모든 성인에 대한 부스터 샷 접종을 허가했다는 소식에 4% 상승했다.

리비언은 포드가 전기차 공동 개발 계획을 철회했지만, 전일 급락 후 4% 반등에 성공했다. 루시드는 17%나 반등하는 롤러코스터 장세를 보였다. 테슬라는 3.7% 상승하며 1100달러를 돌파, 천백슬라에 복귀했다.

애플은 2025년까지 완전 자율주행 차량 발표를 예상한 보도 후 1.7% 상승하며 마감해 사상 최고가를 기록했다.

이날 Fed 고위 인사들은 테이퍼링 속도가 빨라질 수 있다고 언급했다. 크리스토퍼 월러 미 Fed 이사는 "경제가 최대 고용을 향한 빠른 진전을 보이거나 인플레이션 지표가 현재의 높은 수준에서 후퇴할 신호를 보이지 않으면 FOMC는 테이퍼링 속도를 높일 수 있다"라고 말했다.

리처드 클라리다 Fed 부의장도 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 테이퍼링 속도 가속화를 논의하는 것이 적절할 수 있다고 말했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr