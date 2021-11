[아시아경제 온라인이슈팀] 매거진 '얼루어'는 12월호 커버를 장식한 고현정의 화보를 공개했다.

화보 속 고현정은 커다란 리본장식이 돋보이는 핑크색 오프숄더 드레스를 입고 있다. 가녀린 팔과 쇄골라인에서 한 마리 백조같은 우아함이 느껴진다.

베이지색의 슈트를 입은 모습에서는 하얀 피부톤과 어우러져 페미닌한 느낌을 자아낸다.

이번 화보는 한 스위스 시계·주얼리 브랜드와 협업했다.

한편, 고현정은 현재 JTBC 드라마 '너를 닮은 사람'에 출연 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr