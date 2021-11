진주시, ‘금산 송백 수변형 테마공원’ 준공식…시민 휴식처로 탈바꿈

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 금산면 송백리 일원에서 조규일 진주시장과 도?시의원, 지역 사회단체장, 마을주민 등 50여명이 참석한 가운데‘금산 송백 수변형 테마공원 준공식’을 가졌다고 19일 밝혔다.

진주 남강변 금산 송백지구는 지난 5일 어르신 체육시설이 들어선 데 이어 이번에 수변형 테마공원이 준공돼 전체 사업이 완공됐다.

시는 2019년부터 26억원을 투입해 6만2000㎡ 부지에 ▲황토포장 1460㎡ ▲투수블록 포장 450㎡ ▲수목 및 초화류 12종, 52만9200본을 식재한 테마공간 ▲전망데크, 포토존 및 휴식 시설물 등을 설치했다.

이번에 준공된 수변형 테마공원은 중장년층 및 노년층을 위한 체육시설과 연계한 편의시설과 휴식 공간, 수목 및 초화류 공원으로, 시민들에게 쾌적한 환경에서 남녀노소 누구나 쉬어갈 수 있는 친환경 힐링 공간을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

시는 상평동~초장동으로 이어지는 8.6km의 남강 둔치에 68억원을 투입해 남강변 자전거 및 보행도로 등 친수시설을 설치하고, 35억원을 투입해 갈전천 보행교(L=36m, B=5.5m) 및 영천강 보행교(L=74m, B=3.5m) 설치공사를 시행 중에 있다.

조규일 진주시장은 “잡풀, 잡목이 뒤덮인 곳이 어르신 체육시설과 수변형 테마공원으로 탈바꿈했다”며 “코로나 시대에 시민들이 자연과 함께 편안하게 힐링하고 운동하는 각광받는 장소가 되길 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr