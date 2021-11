"아이 못 낳으면 영부인 자격 없나"…국민의힘, 이재명·한준호 성토

[아시아경제 나주석 기자] "아이를 낳지 못하는 여성은 대한민국에서 영부인 될 자격이 없냐"며 국민의힘이 이재명 더불어민주당 대선후보의 수행실장인 한준호 의원을 비판하고 나섰다. 한 의원이 영부인과 출산 여부를 연결짓는 듯한 뉘앙스의 글을 게재한 것에 대한 반발이다.

19일 국민의힘 중앙여성위원회 차세대여성위원회는 성명을 통해 "한 의원이 '두 아이의 엄마 김혜경 VS 토리 엄마 김건희'라는 제목하에 '영부인도 국격을 대변합니다'라고 페이스북에 입장을 밝혔다"면서 "박원순·오거돈 전 시장 성범죄 사건의 피해자를 ‘피해호소인’이라고 부른데 이어, 이번에는 출산과 자녀 유무로 영부인 자격과 국격을 운운하는 민주당의 성인식이 정말 충격적이고 경악스럽기만 하다"고 비판했다.

이들은 "타인의 상처를 이용하는 비겁한 정치인이야말로 국격을 이야기할 자격이 없고, 스스로의 인격과 정치인으로서의 품격부터 돌아봐야 할 것"이라고 지적했다.

아울러 "한 실장과 이 후보는 아직까지 그 어떠한 사과나 조치도 취하고 있지 않다"며 "이 후보는 즉시 사과하고 그에 맞는 책임있는 조치를 하시길 촉구한다"고 말했다.

김연주 국민의힘 상근부대변인 역시 논평을 통해 "자녀를 갖기 원하지만, 여러 원인으로 인해 아이를 갖기 어려운 난임 혹은 불임 가정이 있다"며 "아이가 없다는 것이 어떻게 국격과 연결된다는 것인지 도저히 납득하기 어렵다"고 비판했다.

앞서 성일종 국민의힘 의원은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "윤 후보와 김씨는 본인들이 원해서 아이를 낳지 않은 것이 아니다"고 소개했다. 성 의원은 "과거 김건희씨는 임신을 한 적이 있고, 당시 윤석열 후보는 '아이가 태어나면 업고 출근하겠다'고 했을 정도로 기뻐했다"며 "그런데 국가정보원 댓글 수사 파문이 커졌을 당시 김건희씨는 크게 충격을 받아 유산했다"고 소개했다.

