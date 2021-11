고창군 ‘공영주차타워’ 준공…주차난 해소 기대

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군 고창읍내 중심시가지에 258면의 주차타워가 준공되면서 도심 주차난 해소가 기대되고 있다.

19일 고창군에 따르면 이날 오전 ‘고창읍 공영주차타워 준공식’을 열었다.

행사에는 유기상 군수와 최인규 고창군의회 군의장 및 군의원, 성경찬 전북도의원 등이 참석했다.

고창읍 공영주차타워는 기존 주차장으로 활용되던 고창군 읍내리 197-4번지 외 15필지에 지상 3층 4단 규모로 건립됐다.

총 사업비 80억원(국비 40억원, 군비 40억원)을 투자해 지난 1월부터 본격적인 공사에 착수해 10개월 만에 완료했다.

주차구획은 총 258면으로 일반주차구역 125면, 장애인전용 7면, 전기차 2면 등으로 구성됐다.

층별 주차현황 및 주차 가능 대수를 확인할 수 있는 주차유도 시스템, 엘리베이터, 비상벨, CCTV 등 최신 설비를 갖췄고, 언제든지 필요할 경우 유료화로 전환할 수 있도록 주차관제 시스템이 설치됐다.

유기상 군수는 “주차타워 준공으로 원도심 주차환경 개선으로 주변 상권 활성화에 큰 도움이 될 것이다”며 “체계적인 관리로 안전한 주차환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.

