삼성 TV, 3분기까지 누적 3000만대 판매 돌파…16년 연속 1위 순항

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,500 전일대비 300 등락률 +0.43% 거래량 7,187,341 전일가 70,200 2021.11.19 13:03 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 '잭팟' 터진 극비리 재료株임상 3상완료! "한국비엔씨" 뛰어 넘을 NEW 바이오!삼성, 20조 美파운드리 신공장 '텍사스 테일러시' 사실상 낙점 close 가 올해 3분기까지 TV를 3000만대 이상 판매하며 16년 연속 세계 시장 점유율 1위를 향해 순항했다.

19일 시장조사업체 옴디아에 따르면 삼성전자의 올해 1∼3분기 TV 판매 대수는 3084만대로 집계됐다. 매출 기준 점유율은 30.2%, 수량 기준 점유율은 20.6%로 2006년 이후 16년 연속 1위다.

TV 시장 전체 판매량은 3분기 누계로 1억4951만대(829억3900만달러)로 전년 동기보다 수량은 3.7% 감소하고 금액은 21.8% 증가했다.

한동안 주요 원자재 공급이 부족하고 코로나19로 생산에 차질이 빚어지는 상황이 이어졌으나, 삼성전자는 네오(Neo) QLED와 라이프스타일 TV 등 프리미엄 제품 마케팅과 라인업을 확대하며 견조한 실적을 유지한 것으로 풀이된다.

특히 Neo QLED를 대표로 하는 삼성전자의 QLED 제품 판매량은 3분기 누계로 전년 동기 대비 24.8% 증가한 629만대로 파악됐다. 올해 목표치인 1000만대 판매를 무난히 달성할 것으로 보인다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,500 전일대비 300 등락률 +0.43% 거래량 7,187,341 전일가 70,200 2021.11.19 13:03 장중(20분지연) 와 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 131,500 전일대비 9,000 등락률 +7.35% 거래량 4,029,363 전일가 122,500 2021.11.19 13:03 장중(20분지연) 양사가 세계 TV 시장 점유율의 절반가량을 차지하면서 중국 업체들의 거센 도전에도 선방한 것으로 나타났다. 매출 기준 3분기까지 누적 점유율은 삼성전자 30.2%, LG전자 18.8%로 두 회사의 합산 점유율은 49.0%였다.

다만 3분기만 보면 삼성전자 점유율은 28.7%, LG전자는18.4%로 두 업체의 합산 점유율은 전 분기보다 1%포인트(p) 하락한 47.1%였다. TCL, 하이센스, 샤오미 등 중국 업체들은 3분기에 내수 회복과 북미 시장 선전 효과로 전 분기 점유율이 2.7%p 상승한 25.7%였다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr