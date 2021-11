[아시아경제 전진영 기자] 검찰이 여성가족부의 더불어민주당 대선 공약 개발 의혹과 관련, 19일 민주당 정책연구실에 대한 압수수색에 나섰다.

국회 등에 따르면 서울중앙지검은 이날 오전 9시 54분께 여의도 국회 의원회관 민주당 정책연구실에 검사와 수사관 7명을 투입해 압수수색을 진행 중이다.

검찰은 공직선거법 위반과 관련해 당 여성가족부 전문위원의 자료 등을 확보한 것으로 알려졌다.

앞서 중앙선거관리위원회는 지난 12일 여가부 공무원 2명을 대검찰청에 고발한 바 있다. 여가부는 고발 당시 보도자료를 내고 "문제가 된 회의는 중장기 정책과제 개발을 위한 회의였다"며 "선거법 위반 사실이 없었다는 것을 선관위 조사에서 충실히 소명했다"고 말했다.

