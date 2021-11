뉴패러다임인베스트먼트, '국민바이오'에 프리A 투자

국민바이오, 투자유치로 마이크로바이옴 조절 혁신소재·신약 개발 발판 마련

[아시아경제 김종화 기자] 팁스(TIPS) 운영사인 뉴패러다임인베스트먼트가 마이크로바이옴 연구개발(R&D) 전문기업인 국민바이오㈜에 프리A 투자했다고 19일 밝혔다.

이번 뉴패러다임인베스트먼트에서 투자한 국민바이오는 2019년에 설립된 차세대 신성장동력인 바이오헬스 마이크로바이옴(Microbiome) 산업 분야 스타트업이다. 마이크로바이옴은 미생물군집(microbiota)과 유전체(genome)의 합성어다.

국민바이오는 마이크로바이옴 바이오 식의약소재를 연구개발·생산하는 바이오헬스 R&D 혁신기업이다. 국민대 BK21플러스 바이오식의약소재 사업단의 독창적인 연구성과를 기술사업화한 국민대학교기술지주(주)의 자회사로 '국민약콩두유', '제주나물콩두유' 등 기능강화 건강식품을 출시한 바 있다.

현재 장내 미생물 균총의 불균형을 해소하는 예방의약 마이크로바이옴 조절 소재 및 신약 후보물질 개발에 박차를 가하고 있다. 특히 인체 유래 프로바이오틱스를 대상으로 하는 차별화된 마이크로바이옴 '포스트바이오틱스(Post biotics)' 소재를 활용한 신약을 개발 중이어서 주목받고 있다. 포스트바이오틱스는 안전한 발효식품미생물, 즉 프로바이오틱스가 만들어 내는 대사산물이나 안전한 발효식품미생물의 사균을 활용하는 기술로 향후 장과 연계된 질환의 예방 및 치료제로 개발될 수 있어 각광받고 있는 혁신기술이다.

박제현 뉴패러다임인베스트먼트 대표는 "신소재 마이크로바이옴 산업이 유제품 중심의 식음료와 건강기능식품에서 헬스케어, 화장품 분야 등으로 확장하며, 전체 시장을 견인할 전망"이라면서 "국민바이오의 포스트바이오틱스 신약소재 기술에 대한 높은 가능성을 보고 투자를 결정했다"고 말했다.

성문희 국민바이오 대표(국민대 과학기술대학장)는 "이미 원천기술 확보, 연구 파이프라인 확립, 기술개발 로드맵을 완성하고 이에 따른 GMP 생산, 임상 파트너십 구축을 완료했다"면서 "이번 투자로 포스트바이오틱스 소재 대량생산 및 제형 개발 기술 고도화에 매진할 계획"이라고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr