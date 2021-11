서울모빌리티쇼서 6개 K스타트업 모빌리티 기술 선봬

센스톤·베스텔라랩 등 6개 기업 공동관 전시

[아시아경제 유제훈 기자] 서울모빌리티쇼조직위원회는 오는 26일 경기 고양시 킨텍스에서 개최되는 '2021 서울모빌리티쇼'의 스타트업 인큐베이팅 존에 현재까지 6개 스타트업이 참여키로 했다고 19일 밝혔다.

스타트업 인큐베이팅 존은 모빌리티 분야 스타트업의 우수 기술 발굴을 목표로 전시기간 중 운영 되는 공동관이다. 현재 시점에서 참가하는 스타트업은 모빌리티 케어 플랫폼 '갓차', 3차원 영상인식 솔루션 전문기업 '멀티플아이', 수요 응답형 버스 '브이유에스', 라스트마일 네비게이션 스타트업 '베스텔라랩', 인증보안기술 스타트업 '센스톤', 인공지능(AI) 딥테크 스타트업 '코코넛사일로' 등이다.

이들은 오는 26일부터 다음달 5일까지 개최되는 서울모빌리티쇼 전시장에 마련된 공동관에서 각사가 보유한 우수 기술과 솔루션을 공개한다. 센스톤의 경우 자체 개발한 'OTAC' 기술이 적용된 디지털 키를 전시한다. 자동차 키가 디지털화 되면서 발생할 수 있는 해킹 등의 위험요소를 해결한 기술이다.

베스텔라랩은 AI와 사물인터넷(IoT)을 기반으로 개발한 실내 내비게이션 시스템 '워치마일'을 선보인다. 이 서비스는 세계 최초로 GPS 신호 없는 실내 주차장에서 영상 및 AI, IoT 정보를 기반으로 실시간 주차 현황과 빈 주차공간 위치를 파악해 이용자 성향에 맞춘 최적의 주차장 경로를 안내한다.

코코넛 사일로는 AI 기반 디지털 물류 플랫폼 '코코트럭'을 소개한다. 이는 화물운송에 대한 니즈가 있는 고객과 운송사를 연결하는 서비스다. 이외 멀티플아이는 360도 전 방향 거리 및 위치인식 솔루션을, 브이유에스는 수요응답형 버스 운행 서비스를, 갓차는 전국 네트워크를 보유한 프리미엄 모빌리티 카 케어 서비스 갓차멤버스를 선보인다.

조직위 관계자는 "이번에 인큐베이팅존이 처음 도입되었음에도 우수기술을 보유한 스타트업들이 상당수 참여하게 된 것은 향후 높은 성장 잠재력을 보여주는 것"이라면서 "이번 성과를 토대로 향후에도 인큐베이팅존을 확대, 운영하는 등 우리 스타트업의 기술혁신을 적극 촉진해 가겠다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr