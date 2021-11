[아시아경제 구은모 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 205,000 전일대비 2,000 등락률 -0.97% 거래량 527,962 전일가 207,000 2021.11.18 16:30 장마감 관련기사 현대차·기아, 유럽시장 전기차 판매량 10만대 돌파전기 SUV 탄 현대차·기아, LA 떴다10대 그룹 상장사 3분기 누적매출 첫 1000兆 돌파 close 는 5045억원 상당의 자사주를 취득한다고 18일 공시했다.

현대차는 주식 발행 총수의 1%에 해당하는 총 276만9388주(보통주+우선주)를 이달 19일부터 내년 2월 18일까지 매입할 계획이다.

현대차는 "주주가치 제고 노력의 일환으로 자사주 매입을 추진한다"며 "보유 자사주는 중장기적 관점에서 주주 환원 정책 강화를 위해 활용할 방침"이라고 설명했다.

현대차가 주주가치 제고를 위해 자사주를 매입하는 것은 2019년 12월 3000억원 규모 매입 이후 23개월 만이다.

현대차는 2015년부터 주주가치 제고를 위한 노력을 이어오고 있다. 2015년 투명경영위원회 설치, 2016년 기업 지배구조 헌장 제정, 2017년 중장기 신 배당정책 발표, 2020년 주주총회 전자투표제 도입, 2021년 여성 사외이사 선임 등을 한 바 있다.

