코스피 인플레 우려에 하락 마감.. 코인株만 '들썩'

[아시아경제 황준호 기자] 18일 코스피는 미국의 인플레이션 우려가 하방 압력으로 작용하면서 하락 마감했다. 외국인 투자자는 오후 한때 순매수에 나서기도 했지만 다시 순매도로 돌아서면서 지수 하락을 부추겼다. 개인 투자자만이 순매수를 이어가면서 코스피의 낙폭 확대를 방어했다.

이날 코스피는 대학수학능력평가로 인해 1시간 늦은 오후 4시30분에 마감했다. 코스피는 장 초반부터 약세를 보이다, 전날보다 0.51% 내린 2947.38에 장을 마쳤다. 개인이 2219억원 규모 순매수를 단행했지만 기관과 외인이 각각 1969억원, 482억원 순매도하면서 하락 마감했다.

전체 종목 중에서는 256개 종목이 상승했다. 반면 608개 종목은 하락했으며 65개 종목은 보합으로 장을 마쳤다. 시가총액 상위 종목 중에서는 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 407,000 전일대비 6,000 등락률 +1.50% 거래량 695,057 전일가 401,000 2021.11.18 16:30 장마감 관련기사 코스피, 외인 순매수 전환에도 하락.. 코스닥 혼조코스피는 하락.. 게임株는 '두각'조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감 close (1.50%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 776,000 전일대비 7,000 등락률 +0.91% 거래량 142,378 전일가 769,000 2021.11.18 16:30 장마감 관련기사 LG화학-GS칼텍스, 생분해 플라스틱 원료 공동으로 양산한다코스피는 하락.. 게임株는 '두각'조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감 close (0.91%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 763,000 전일대비 1,000 등락률 +0.13% 거래량 143,097 전일가 762,000 2021.11.18 16:30 장마감 관련기사 배터리·원자재·부품산업까지 타격 가능…삼성·LG도 좌불안석코스피는 하락.. 게임株는 '두각'조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감 close (0.13%) 정도가 오름세를 나타냈다.

불변의 대장주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,200 전일대비 500 등락률 -0.71% 거래량 9,562,584 전일가 70,700 2021.11.18 16:30 장마감 관련기사 테일러시, 삼성 美파운드리 공장 투자 인센티브 승인코스피, 외인 순매수 전환에도 하락.. 코스닥 혼조美출장 이재용, 모더나·버라이즌 CEO 잇따라 만나…성장동력 발굴 가속(종합) close 는 장 초반 오름세를 나타내다 이내 하락하더니 기를 펴지 못했다. 전장보다 0.71% 내린 7만200원에 장을 마쳤다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,200 전일대비 500 등락률 -0.71% 거래량 9,562,584 전일가 70,700 2021.11.18 16:30 장마감 관련기사 테일러시, 삼성 美파운드리 공장 투자 인센티브 승인코스피, 외인 순매수 전환에도 하락.. 코스닥 혼조美출장 이재용, 모더나·버라이즌 CEO 잇따라 만나…성장동력 발굴 가속(종합) close 와 같은 반도체 주인 SK하이닉스도 0.45% 내린 11만원에 장을 끝냈다.

업종 별로 보면 대부분의 업종에서 파란불이 켜졌다. 섬유의복(0.59%), 비금속광물(0.34%) 정도가 상승세를 나타냈다. 다만 상승 업종 내 종목을 살펴보면 두 자릿수 상승세를 나타내는 종목은 없었다. 섬유의복에서는 비비안 비비안 002070 | 코스피 증권정보 현재가 3,505 전일대비 195 등락률 +5.89% 거래량 2,724,375 전일가 3,310 2021.11.18 16:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-2일“美 FDA” 이어 “식약처” 승인! “백신” 독보적 기업코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권 close 이 3분기 흑자 등에 따라 5.89% 오른 3505원에 장을 마쳤다. 비금속광물 업종에서는 대림B&Co가 7.60% 상승했다.

이경민 대신증권 연구원은 "글로벌 인플레이션과 연방준비제도 통화정책 관련 우려 지속되는 가운데 코스피는 2937까지 내렸다"며 "미국채 금리가 하락세를 기록하며 달러 약세, 원/달러 환율 하락으로 장중 외인의 순매수가 있었지만 여전히 상단은 제한된 모습을 나타냈다"고 분석했다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 "코스피는 장중 외인 순매수 전환에도 뚜렷한 주도 종목 부재로 하락세가 지속됐다"며 "코스닥에서는 메타버스, NFT 관련주 강세 지속했다"고 밝혔다.

김 연구원의 의견처럼 코스닥은 장중 혼조세를 나타내긴 했지만 소폭 상승한 채 마감했다. 코스닥은 전장보다 0.15% 오른 1032.77에 장을 마쳤다. 코스닥에서도 개인이 1514억원 규모 순매수에 나서면서 선전했다. 이어 기관이 311억원 규모 순매수를 진행하면서 지수 상승을 이끌었다. 이날 외인은 1205억원 규모 순매도를 진행했다.

전체 종목 중에서는 516개 종목이 상승했다. 시가총액 상위 종목 중에서는 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 145,300 전일대비 2,300 등락률 +1.61% 거래량 759,551 전일가 143,000 2021.11.18 16:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코" close 비엠(1.38%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 249,300 전일대비 11,300 등락률 +4.75% 거래량 1,235,755 전일가 238,000 2021.11.18 16:30 장마감 관련기사 힘 못쓰는 코스피, 외인 6거래일만에 순매도 조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락 close (4.75%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 108,600 전일대비 700 등락률 +0.65% 거래량 3,530,914 전일가 107,900 2021.11.18 16:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株“위메이드” 놓치신 분! 신기록 달성할 메타버스 후속株 쭉쭉 갑니다힘 못쓰는 코스피, 외인 6거래일만에 순매도 close (0.65%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 226,500 전일대비 20,100 등락률 +9.74% 거래량 2,440,502 전일가 206,400 2021.11.18 16:30 장마감 관련기사 “자이언트스텝”에 이어 하나 더! NFT메타버스 新대장주 등극!임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!힘 못쓰는 코스피, 외인 6거래일만에 순매도 close (9.74%) 등의 상승세가 돋보였다.

김 연구원은 " 다날 다날 064260 | 코스닥 증권정보 현재가 13,200 전일대비 2,400 등락률 +22.22% 거래량 79,469,782 전일가 10,800 2021.11.18 16:30 장마감 관련기사 “위메이드” 놓치신 분! 신기록 달성할 메타버스 후속株 쭉쭉 갑니다“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close , 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 226,500 전일대비 20,100 등락률 +9.74% 거래량 2,440,502 전일가 206,400 2021.11.18 16:30 장마감 관련기사 “자이언트스텝”에 이어 하나 더! NFT메타버스 新대장주 등극!임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!힘 못쓰는 코스피, 외인 6거래일만에 순매도 close 등은 메타버스 내 코인 결제 사업 확대 기대감 반영됐고, 정치권 일각에서 가상화폐 정책을 규제보다 진흥 전환하자는 의견이 나오면서 상승했다"며 " 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 249,300 전일대비 11,300 등락률 +4.75% 거래량 1,235,755 전일가 238,000 2021.11.18 16:30 장마감 관련기사 힘 못쓰는 코스피, 외인 6거래일만에 순매도 조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락 close , 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 356,200 전일대비 7,900 등락률 +2.27% 거래량 144,227 전일가 348,300 2021.11.18 16:30 장마감 관련기사 [특징주]천보, 가파른 실적 성장 지속…신고가[클릭 e종목] "실적으로 증명한 천보…2차전지 소재 매출 증가세 지속"외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학은 2주 연속 가장 많이 담아 close , 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 145,300 전일대비 2,300 등락률 +1.61% 거래량 759,551 전일가 143,000 2021.11.18 16:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코" close 등 최근 글로벌 전기차 산업 확대 기대감 반영되며 강세를 나타냈다"고 분석했다.

