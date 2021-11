무안군 일로읍 주민, 광주 군 공항 무안 이전은 군민 기만한 행위

기관사회단체, 지역주민 한마음 한뜻으로 결사반대 목소리 높여

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군 일로읍 군 공항 무안 이전 반대 범국민대책위원회(위원장 김찬일, 이하 일로읍 범대위)를 비롯한 일로읍 기관사회단체장 28명이 지난 16일 일로읍사무소 2층 회의실에서 군 공항 무안 이전 반대를 위한 릴레이 결의대회를 했다.

18일 범대위 따르면 결의대회에서 군 공항 후보지가 무안군의 중심부에 위치해 전투기 소음피해가 후보지 일부 지역이 아닌 무안군 전역에 영향을 미치며, 관광자원·먹거리산업 등에 악영향을 끼칠 것이 명백하다며 군 공항 이전에 결사반대하는 결의를 다졌다.

김찬일 일로읍 범대위원장은 “무안 공항 활성화를 추진하겠다던 국토부가 태도를 바꿔 지난 9월 광주 민간공항 이전을 군 공항 이전과 연계 추진하겠다”며 발표한 제6차 공항개발 종합계획 내용에 반박하며, 국토부가 군 공항 이전이라는 국방부 업무까지 월권해가며 무안군민을 기만한 행위에 대해 비판했다.

그는 이어 “무안군민의 일방적 희생과 피해를 강요하는 군 공항 이전사업에 대해 주민, 단체들과 함께 중단될 때까지 지속해서 강력히 요구할 것이다”고 말했다.

한편 오는 23일 일로읍 주민 22명은 광주 송정리 전투비행장을 방문해 소음피해 현장을 직접 체험하고 군 공항 이전을 반대 운동을 이어갈 예정이다.

