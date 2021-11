무신사 스탠다드 홍대, 수능 수험생 대상 특별 이벤트 진행

[아시아경제 이승진 기자] 무신사가 전개하는 '무신사 스탠다드'가 오프라인 플래그십 스토어에서 대학수학능력시험을 치른 수험생을 위한 특별 이벤트를 내달 15일까지 진행한다.

이번 이벤트는 오프라인 플래그십 스토어 '무신사 스탠다드 홍대'를 방문해 제품을 구매한 수험생을 대상으로 진행된다. 제품 구매 시 2022학년도 대학수학능력시험 수험표를 제시하면 혜택을 받을 수 있다. 5만원 이상 구매자에게는 상품 결제 시 5000원 즉시 할인 혜택을 제공한다. 이 중 선착순 1000명에게는 무신사 스토어 회원 인증 시 무신사 스탠다드의 기능성 발열 내의인 ‘힛탠다드’를 선물로 증정한다.

무신사 스탠다드 홍대는 지난 5월 말 개점 이후 누적 방문객 42만 명을 넘어섰다. 특히 10월 한 달 동안 9만3000여 명이 다녀가는 등 홍대의 새로운 랜드마크로 확실히 자리매김했다.

무신사 스탠다드 홍대 관계자는 “큰 시험을 치르고 기대감 속에서 새 출발을 준비하는 수험생 여러분에게 조금이나마 즐거운 혜택을 드리기 위해 특별 이벤트를 준비했다”며 “많은 수험생의 방문이 예상되는 만큼 매장 방역에 더욱 심혈을 기울일 것”이라고 설명했다.

