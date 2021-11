이재근 산청군수, 수능 시험장 찾아 ‘수능대박’ 기원

산청·단성고 고사장서 209명 시험 치러

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 이재근 산청군수는 18일 대학수학능력시험이 치러지는 수험장을 찾아 수험생과 학부모를 격려하며 ‘수능대박’을 기원했다.

군에 따르면 산청지역에서는 산청고 시험장에서 116명, 단성고 시험장 93명 등 모두 209명이 시험을 치렀다.

이날 수험장 앞에서는 “수험생의 꿈과 미래를 응원합니다”라는 메시지를 담은 현수막과 배너가 설치됐다. 코로나19 방역수칙에 따라 차분한 분위기 속에서 수험생을 격려했다.

이재근 군수는 “코로나19로 어려운 상황 속에서도 최선을 다해 노력해 온 수험생 모두를 진심으로 응원한다. 지금까지 쌓아온 노력이 좋은 결과를 낳길 바란다”며 학생들의 선전을 기원했다.

한편 산청군향토장학회는 이번 수험생 격려 활동 외에도 매년 초·중·고·대학생 장학금 지원과 원어민 영어강사 지원, 영어캠프 운영, 영어경시대회 실시, 특기적성교육 지원 등 다양한 장학사업을 펼치고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr