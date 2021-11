FSN-식스네트워크, 티아라 컴백 기념 NFT 프로젝트 공개

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 FSN FSN 214270 | 코스닥 증권정보 현재가 7,200 전일대비 1,030 등락률 -12.52% 거래량 3,335,930 전일가 8,230 2021.11.18 14:44 장중(20분지연) 관련기사 FSN “올 3분기 연결 누적 영업익 76억원… 지난해 연간 이익 175% 상회”“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정FSN, 거래재개…"상호변경·액면병합" close 의 첫 번째 공식 NFT(Non-Fungible Token) 사업 프로젝트가 공개됐다.

FSN은 블록체인 사업부문인 식스네트워크를 통해 최근 4년만에 컴백한 걸그룹 티아라(T-ARA)를 기념하는 NFT 콜렉션을 론칭한다고 18일 밝혔다. 현재 티아라 NFT 오피셜 사이트는 오픈됐고, 오는 22일 공식 론칭을 통해 NFT 구매가 시작될 예정이다.

해당 프로젝트는 국내를 포함해 중국, 태국, 베트남 등 아시아 지역을 주 타겟으로 하는 FSN그룹의 첫 번째 K팝 NFT 사업이다. FSN 관계사 메이크어스가 운영하는 모바일 미디어 채널 ‘딩고(DINGO)’와 식스네트워크의 협업으로 진행된 이번 티아라 NFT 콜렉션은 한국과 중국, 베트남, 영어 총 4개국어로 지원된다.

회사 측은 티아라가 국내를 비롯해 중국 및 동남아 시장 등에서 탄탄한 팬덤을 형성하고 있는 만큼, 아시아 전체 지역을 중심으로 티아라 NFT 컬렉션 오픈을 준비했다고 밝혔다. 지난 15일 유튜브 딩고 채널을 통해 공개된 티아라의 ‘티키타카’ 뮤직비디오는 현재 조회 수 320만, 댓글 4만여건 이상을 기록하고 있으며, 댓글 대부분이 해외 팬들로 구성돼 있다.

티아라 NFT는 바이낸스 체인 기반으로 출시되며, 암호화폐 식스(SIX) 토큰을 통해 구매 가능하다. 이용자는 식스네트워크가 자체 운영 중인 탈중앙화거래소 플랫폼(DEX) ‘디피닉스’를 통해 자체 보유한 다양한 암호화폐를 식스 토큰으로 스왑하거나 코인원 거래소를 통해 식스 토큰의 구매 후 NFT를 거래할 수 있다. 회사 측은 이번 프로젝트를 통해 발생하는 수익을 디피닉스와 피닉스 생태계 확장에 사용해 갈 계획이다.

이상석 FSN 대표이사는 “FSN의 이번 티아라 NFT 프로젝트를 시작으로 K팝 콘텐츠 IP를 활용한 NFT 사업을 빠르게 확대하고, 다양한 카테고리의 NFT도 공격적으로 확장해 나갈 계획”이라며 “탈중앙화거래소인 DEX 사업 운영을 비롯해 딩고를 통해 K팝 컨텐츠 IP를 확보하는 등 FSN은 단순 계획을 넘어 실제 필요한 조직과 역량을 갖춰 블록체인 사업을 영위하는 상장사로서 경쟁력을 인정받고 있는 만큼, 향후 아시아 디파이 및 NFT 시장을 선도해갈 것”이라고 전했다.

FSN이 최대주주로 있는 메이크어스의 모바일 미디어 채널 ‘딩고’는 최근 4년만의 컴백 행보에 나선 걸그룹 티아라의 신규 앨범 ‘리:티아라(Re:T-ARA)’ 공동제작에 참여했다. 그간 수많은 아티스트들과 콜라보 행보를 이어온 딩고의 걸그룹 앨범 제작 참여는 이번이 첫 사례다. 딩고는 티아라를 시작으로 다양한 K 팝 아티스트들의 앨범을 지속적으로 직접 발매하고, 관련 컨텐츠도 적극적으로 제작해 갈 계획이다. 메이크어스 ‘딩고’의 유튜브 누적 콘텐츠는 1만4154개, 조회 수는 70억회에 이른다.

FSN은 식스네트워크를 통해 지난해 7월 이미지 저작권(IP) 보호 서비스 스냅(Snap)을 카카오 클립(Klip)으로 연동해 출시하는 등 NFT 관련 기술을 꾸준히 개발 및 상용화 해왔다. 회사 측은 클레이튼 거버넌스 카운슬 참여사로서 각종 보안성 검증을 마친 디파이 플랫폼 ‘디피닉스’를 운영 중에 있는 만큼, 디피닉스 내 NFT 마켓플레이스를 연계 등 디파이와 NFT 플랫폼간 다양한 시너지 효과를 창출해 낼 수 있을 것으로 전망하고 있다.

한편 NFT 정보 포털 논펀저블(NonFungible)에 따르면 NFT 시장 거래 대금은 지난해 6683만 달러(한화 약 789억원) 수준에서 올해 9월까지 43억달러(약 5조800억원) 수준으로 급격히 늘어났다. 이 외에도 디파이 관련 데이터 분석 사이트 디파이라마(DefiLlama)는 지난 8일 기준 디파이 프로젝트에 예치된 총 자산 규모가 2694억 달러(319조원)를 기록했다고 밝힌 바 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr