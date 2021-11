"매주 금요일 '비건데이' 어떠세요?"…hy, 대체육 시장 진출

[아시아경제 이승진 기자] hy가 식물성 혁신푸드 기업 ‘올가니카’와 손잡고 ‘프레딧×올가니카’라는 비건 프로젝트를 추진한다. 비건 시장에 새로운 트렌드를 제안하고, 환경과 고객 건강을 위한 비건 식습관을 장려하자는 취지다.

이번 프로젝트는 양 사가 협업해 전용 제품을 개발하고, 매주 금요일 ‘비건 데이’ 이벤트를 실시하는 방식으로 진행한다. 비건 데이에는 제품에 더해 각 사의 인기 상품과 굿즈로 구성한 ‘비건 브런치 세트’를 선보인다.

첫 제품은 ‘플랜트 밀 2종’이다. ‘플랜트 밀 함박스테이크&베지’와 ‘플랜트 밀 미트볼 파스타&베지’로 구성했다. 2종 모두 동물성 원료가 일체 들어가지 않는 비건 간편식이다.

함박스테이크와 미트볼은 식물성 비프향과 대두단백, 야자유 등 식물성 100% 원재료를 사용해 만든 대체육으로 실제 고기의 풍미와 식감을 그대로 구현했다. 여기에 브로콜리, 단호박, 감자 등 다양한 부원료를 더해 맛과 영양 모두 풍성하게 즐길 수 있다.

강석우 hy 마케팅 담당은 "자신의 신념이나 가치관을 드러내는 ‘미닝아웃’ 트렌드가 사회 전반에 자리 잡으면서 대체육을 비롯한 비건 시장 수요도 급증하고 있다"며 "소비 행태 변화에 맞춰 앞으로도 비건 프로틴 음료, 버거 등 다양한 제품을 출시해 고객 만족도를 높여나갈 계획"이라고 말했다.

