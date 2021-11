EUV 노광장비 세계1위 ASML, 동탄에 2400억 투자

[아시아경제(화성)=이영규 기자] 세계 최대 반도체 극자외선(EUV) 노광장비(웨이퍼에 회로를 새기는 장비) 기업인 네덜란드 ASML이 경기도 화성 동탄에 2400억원을 투자한다.

오병권 경기도지사 권한대행, 서철모 화성시장, 피터 베닝크(Peter Wennink) ASML CEO, 이우경 ASML코리아 대표는 18일 화성시 석우동 ASML코리아에서 이런 내용을 담은 투자협약을 체결하고, 투자와 반도체 부문 인재 양성 등 지역 상생협력을 약속했다.

ASML은 앞서 지난 5월 산업통상자원부의 K-반도체 전략회의에서 도내 투자계획을 밝혔다. 당시 ASML은 부품 재제조 시설(리페어센터)과 교육센터(트레이닝센터), 체험관 등을 집적화한 클러스터 조성에 2400억원 투자계획안을 제시했다.

ASML코리아는 이에 따라 2024년까지 동탄2 도시지원시설 용지 1만6000㎡ 부지에 조성되는 1500명 수용 규모의 클러스터에 입주한다. 이와 함께 교육센터 운영을 확대해 국내ㆍ외 장비 전문가 교육은 물론 지역 내 학생들을 대상으로 반도체 체험 센터, 과학캠프, 산학연구지원 등도 추진한다.

정부는 지난 5월 K-반도체 추진전략을 발표하고, 반도체 공급망 안정화 대책으로 단기간 추격이 어려운 최첨단 기술 분야(노광, 식각, 소재) 적극 유치와 ASML 트레이닝센터 유치 중요성을 언급했다.

도와 화성시는 ASML코리아의 투자가 성공적으로 실행되도록 관련 인허가 등 행정 지원에 적극 협력하고, 산학 연계 및 소부장 국산화 등을 적극 지원하기로 했다.

도는 지난해 6월 투자 정책 혁신 방향을 수립해 글로벌 반도체 산업 유치에 집중해왔다. 같은 해 12월 ASML코리아의 투자계획을 입수한 뒤 화성시와 협력해 동탄 부지를 제안하고 조기 입주를 도왔다.

이번 투자로 ASML코리아는 한국의 대규모 반도체 산업투자에 대응하기 위해 부품의 선순환 방식인 재제조사업을 확대함으로써 도내 반도체 분야 혁신 기업들과 협업을 강화해 나갈 전망이다.

오병권 권한대행은 "우리나라 반도체 대기업은 ASML사 매출의 상당수를 차지하는 주요 고객으로, 이번 협약으로 뛰어난 기술력을 가진 도내 소부장 관련 중소기업과 협업이 더욱 활성화돼 우리 제조업의 뿌리를 더욱 튼튼하게 할 것으로 기대한다"며 "경기도는 이번 투자가 차질 없이 진행되도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

ASML은 1984년 네덜란드 벨트호벤에서 30여명으로 시작해 2021년 현재 세계 16개국에 3만명 직원과 연간 19원 매출을 기록하는 세계 최대의 반도체 장비 회사다.

ASML코리아는 1996년 화성시 석우동에서 반도체 장비엔지니어링 서비스를 통해 국내 주요 종합 반도체 기업에 노광장비를 제공해 왔다. 2019년 부품수리센터(재제조)를 국내에 개소했다. 이번 추가 투자를 통해 재제조의 품목 확대는 물론, 기존 교육센터와 지역기여 프로그램을 확대 운영할 계획이다.

한편 ASML 최대 고객은 파운드리 반도체 1위기업인 대만 TSMC이고, 2위는 삼성전자다. ASML의 EUV 노광장비는 1대당 가격이 최소 2000억원에 이르는 최첨단 장비다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr