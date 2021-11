힘 못쓰는 코스피, 외인 6거래일만에 순매도

[아시아경제 황준호 기자] 18일 오전 코스피는 하락세를 이어가고 있다. 미국 증시의 약세에 따라 시가총액 상위 종목들이 대부분 힘을 쓰지 못하고 내리막길을 걷고 있다.

이날 오전 11시19분 현재 코스피는 13.16(0.44%) 내린 2949.26을 기록하고 있다. 개인이 1579억원을 순매수하면서 지수 상승에 베팅하고 있지만 외인과 기관의 순매도 앞에 힘을 쓰지 못하고 있다. 외인과 기관은 각각 929억원, 603억원을 순매도하고 있다.

전체 종목 중에서는 183개 종목이 상승 중이다. 하락 종목은 673개, 보합 종목 71개로 나타났다. 시총 상위 종목중에서는 장 초반 오름세를 나타냈던 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,600 전일대비 100 등락률 -0.14% 거래량 4,777,248 전일가 70,700 2021.11.18 12:56 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!배터리·원자재·부품산업까지 타격 가능…삼성·LG도 좌불안석 close 도 하락 반전해, 0.14% 내린 7만600원에 거래되고 있다. 삼성바이오로직스도 -1.53% 내렸으며 카카오도 -0.4%로 떨어졌다.

업종별로 보면 철강금속(0.03%) 업종만이 상승세를 나타내고 있다. 반면 종이목재(-1.26%), 기계(-1.12%), 운수장비(-0.96%) 등의 하락 폭이 컸다. 철강금속 업종 중에서는 큰 폭의 오름세를 나타낸 종목은 없었다. 다만 업종 소속 12개 종목 정도가 0.13~2.16% 가량 상승하면서 업종 전반이 상승세로 나타나는데 기여했다.

같은 시각 코스닥은 4.41(0.43%) 내린 1026.85를 기록 중이다. 개인이 1618억원 순매수하고 있는 가운데 외인이 1207억원, 기관이 67억원 순매도하면서 지수를 내리고 있다. 전체 종목 중에서는 341개 종목이 상승세를, 1042개 종목이 하락세를 나타내고 있다.

시총 상위 종목 중에서는 장 초반 게임주의 상승세가 돋보였으나, 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 224,200 전일대비 17,800 등락률 +8.62% 거래량 1,635,909 전일가 206,400 2021.11.18 12:56 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!코스피는 하락.. 게임株는 '두각'아직도 강한 NFT 바람…줄줄이 신고가 close 만이 5.43% 오름세를 나타낼 뿐, 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 141,200 전일대비 200 등락률 +0.14% 거래량 656,316 전일가 141,000 2021.11.18 12:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피는 하락.. 게임株는 '두각'조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감앱코, 펄어비스 ‘검은사막’ 공식 라이선스 게이밍기어 이달 출시 close (0.64%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 109,100 전일대비 1,200 등락률 +1.11% 거래량 2,492,567 전일가 107,900 2021.11.18 12:56 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株“위메이드” 놓치신 분! 신기록 달성할 메타버스 후속株 쭉쭉 갑니다코스피는 하락.. 게임株는 '두각' close (1.30%) 등은 내림세로 돌아섰다. 이 시각 현재는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 566,400 전일대비 6,600 등락률 +1.18% 거래량 168,461 전일가 559,800 2021.11.18 12:56 장중(20분지연) 관련기사 조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감코스피 장중 1%대 하락…개인 홀로 순매수기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락 close (1.46%), 엘앤에프(3.53%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 173,000 전일대비 5,300 등락률 +3.16% 거래량 139,955 전일가 167,700 2021.11.18 12:56 장중(20분지연) 관련기사 CJ온스타일, 26일까지 건강기능식품 '뉴트리원' 특별가 판매外人 매수세에 코스피 1%·코스닥 2% 상승마감거세진 인플레 압력에…투자 전략 '갈팡질팡' close (2.92%) 등의 주가가 뛴 상태다. 업종별로는 방송서비스(2.27%), 섬유의류(1.95%), IT부품(1.31%) 등이 상승세를 기록하고 있다.

신한금융투자 국내주식팀은 "코스피는 수능으로 1시간 지연 개장한 가운데 미국 증시 약세에 따라 외인이 6거래일만에 순매도로 전환하면서 하락세를 나타내고 있다"고 분석했다.

