완주군, 외국인 코로나19 집단발생에 비상대응

이달 14일 외국인 환자 발생 후 총 20명 확진…산업체 직원 주기적 전수조사 추진

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군이 외국인 코로라19 확진자 집단발생과 관련, 산업체 모니터링 강화와 직원 전수검사를 추진하는 등 비상대응에 나섰다.

18일 완주군에 따르면 외국인 지인의 사적모임 후 최초 환자가 발생한 14일 이후 현재까지 외국인 집단발생이 총 20명으로 늘어나는 등 확산세에 있다.

이에 완주군은 관련 산업체의 자체 소독조치를 진행하고 외국인 근로자 업무 배제, 현장 심층역학조사 실시, 산업체 밀접접촉자 분류와 업무 배제 등 즉시 대응에 나섰다.

완주군은 또 직원 간 동선 분리와 휴게시설 이용 자제, 사내 유증상자 모니터링 강화와 즉시 검사 안내를 하는 등 직원들의 협조를 요청했다.

특히 주기적으로 관련 산업체 직원을 대상으로 전수검사를 실시하고 사내 유증상 여부와 관련한 모니터링을 지속적으로 강화하는 등 비상대응에 주력하고 있다.

완주군은 지역 산업체의 내국인 확진자 발생에 대해서도 심층역학조사를 통한 확산 고리 차단에 역량을 결집하고 있다.

A업체의 경우 지난 14일 2명의 직원이 확진 판정을 받은 데 이어 다음날 3명이 추가 확진돼 관련 부서 직원 90여 명를 전수검사하고 산업체 자체 소독조치와 외국인 근로자 업무중지에 들어갔다. 이 업체에서는 17일에도 추가로 1명이 발생해 완주군이 19일 주기적 검사에 돌입하기로 했다.

앞서 완주군은 지난달에 외국인 근로자와 유학생들의 코로나19 감염이 잇따라 외국인 근로자의 검사 행정명령을 시행한 데 이어, 잠복기와 지역 간 감염 차단을 고려해 1주일 단위로 주기적 검사를 실시한 바 있다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr