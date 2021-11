서울·경기·인천 등 9곳 소규모주택정비 관리지역 2차 후보지 선정

국토교통부는 2·4 공급대책을 통해 도입된 '소규모주택정비 관리지역' 2차 후보지 공모 평가 결과 서울·경기·인천 등 5개 시·도에서 총 9곳의 후보지가 선정돼 약 8460호의 주택공급이 가능한 후보지를 확보했다고 18일 밝혔다.

소규모주택정비 관리지역은 노후 저층주거지에 대해 공공과 민간의 소규모 정비사업이 계획적으로 추진되도록 유도하기 위해 도입된 제도다.

정부는 지난 4월29일 첫 후보지 20곳을 발표했고, 이번에 2차 9곳을 추가로 선정해 후보지는 총 29곳(2만5500호)으로 늘었다.

2차 공모 후보지 평가 결과 수도권 지역에서는 서울 3곳, 경기 3곳, 인천 1곳 등 총 7곳이, 비수도권에서는 울산 1곳, 전북 1곳 등 총 2곳이 후보지로 선정됐다.

서울시 마포구 대흥동 염리초등학교 북측, 강서구 화곡동 등서초등학교 주변, 송파구 풍납동 토성초등학교 북측, 인천시 서구 가정동 루원시티 북측, 경기 광명시 광명7동 광명교회 서측, 성남시 수정구 태평2동 가천대역두산위브아파트 남측, 성남시 수정구 태평4동 봉국사 남측, 울산시 북구 염포동 현대제철 동측, 전북 전주시 덕진구 진북동 고속버스터미널 남측 등이다.

정부는 후보지 관할 지자체와 함께 주민들이 관리지역 제도와 효과를 상세히 이해할 수 있도록 주민 설명회를 개최하는 한편, 주민들과의 긴밀한 협의를 통해 소규모주택정비 관리계획이 조속히 수립될 수 있도록 적극 지원할 예정이다.

지난 4월말 선정된 1차 후보지 20곳은 기초 지자체가 관리계획 수립을 완료해 광역 지자체에 연내 심의를 요청할 계획이다. 이후 관리지역으로 지정되면 국비 최대 150억원까지 기반시설, 공동이용시설 설치비용으로 지원받을 수 있다.

안세희 국토부 도심주택공급협력과장은 "재개발, 재건축 사업과 같은 광역 개발이 어려운 지역은 관리지역으로 지정해 구역별 소규모정비사업을 계획적으로 추진하는 것이 적합하다"며 "2차 후보지도 관리지역으로 지정될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr