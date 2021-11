"이 차 끝내준다" 바이든, LG배터리 탑재 전기차 타고 '엄지척'

GM 공장 방문해 허머 차량 직접 시운전

전기차 인프라 투자 홍보

노조 없는 전기차 업체 보조금 배제 논란

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령이 LG이노베이션과 미국 제너럴모터스(GM)가 공동 개발한 배터리를 탑재한 전기차를 시승하고 찬사를 보냈다.

바이든 대통령은 17일(현지시간) 미시간주 디트로이트 소재 GMC 공장을 방문했다. 바이든 대통령은 자신이 추진한 인프라 투자 법안 홍보를 위해 포드에 이어 두 번째로 전기차 공장을 찾아 생산라인을 견학하고 직접 시운전했다.

바이든 대통령이 이날 운전한 전기차는 허머 전기 픽업트럭이다. 허머는 과거 연비가 좋지 않아 단종됐지만, 전기차로 다시 태어나 인기몰이를 하고 있다.

바이든 대통령은 직접 차량에 올라 급가속을 하며 차량의 성능을 확인한 후 기자들에게 "트렁크나 지붕에 타 보겠느냐. 이 차 정말 끝내준다"라고 소감을 밝히고 엄지를 들어 보이며 시승을 이어갔다.

바이든 대통령이 감탄한 이 차량의 힘의 원천에는 한국 기술이 있다. LG와 GM이 공동 개발해 생산 중인 얼티멈 배터리다. 미국의 민간 한미 친목 단체인 코리아소사이어티는 얼티멈 배터리가 한국과 미국 기업 간 협력의 대표적 예로 부상하고 있다며 LG와 GM에 ‘밴플릿 상’을 수여하기도 했다.

바이든 대통령은 앞서 포드 공장을 방문해 위장막이 씌워진 포드 F-150 전기 픽업트럭을 직접 운전하는 등 미국산 전기차 홍보에 힘을 더하고 있다. 바이든 대통령은 취임 후 친환경 정책 추진과 인프라 투자 확대를 위해 전기차 산업을 적극적으로 육성하고 있다. 15일 서명한 1조2000억달러 규모 인프라 투자 법안에도 전기차 충전소 설치 예산 75억달러가 포함됐다.

다른 한편에선 바이든 대통령이 전기차 산업 육성 과정에서 추진하는 보조금 차별에 대한 갈등 논란이 더욱 확산하고 있다.

일본 도요타는 월스트리트저널, 뉴욕타임스 등 주요 언론과 댈러스, 디트로이트 지역 언론에 공평한 보조금 지급을 요구하는 전면 광고를 게재했다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자는 바이든 행정부가 노조의 꼭두각시라고 비판하기도 했다. 이는 자신들이 전기차 보조금 지급 대상에서 제외돼 피해를 볼 수 있다는 우려 때문이다.

바이든 행정부와 민주당은 미국산 전기차에 대해 대당 4500달러의 추가 세금 공제를 통한 보조금 지급을 추진 중이다.

친노조 성향의 바이든 행정부는 노조가 있는 미국 자동차 업체에만 구매 보조금을 지급한다는 방침이다. 노조가 없는 전기차 업체 테슬라와 도요타, 폭스바겐, 현대차 등 외국 자동차업체는 보조금을 받을 수 없어 불만이다.

바이든 행정부의 정책에 연이어 반기를 든 조 맨친 민주당 상원의원도 이번 정책에 반대하고 있다. 도요타 공장 소재지인 웨스트버니지아주는 조 맨친 상원의원의 지역구다.

바이든 대통령은 이날 연설에서도 "디트로이트가 전 세계적으로 전기차 분야를 선도하고 있다"고 힘주어 말했다.

미 언론들은 바이든 대통령이 노조가 있는 자동차 업체들을 치켜세우면서도 미국 전기차 업계를 주도하고 있는 테슬라를 거론하지 않은 것이라고 평했다.

테슬라는 미국 내 전기차 판매의 80%를 차지하고 있지만 노조가 없어 백악관 전기차 쇼케이스에도 초청받지 못했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr