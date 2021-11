[아시아경제 임춘한 기자] 미니스톱은 편의점 와인과 곁들여 먹기 좋은 치킨 신상품 ‘콰트로치즈치킨너겟’을 출시했다고 18일 밝혔다.

콰트로치즈치킨너겟은 100% 국내산 닭가슴살을 사용한 치킨으로 체다, 고다, 모차렐라, 파르메산의 네 가지 치즈의 고소한 풍미를 모두 느낄 수 있는 상품이다.

미니스톱 관계자는 “국내산 닭가슴살과 네 가지 치즈를 조합하여 새로운 치킨 간편식을 준비했다”며 “앞으로도 편의점 치킨 원조 브랜드로서 고객들의 변화된 소비 트렌드에 부응하는 상품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr