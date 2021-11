경남교육청, AI 플랫폼 '아이톡톡' 도의회 설명회 개최

실제 활용 사례 시연 및 체험으로 공감대 형성

[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경상남도교육청은 17일 경상남도의회에서 교육위원회 위원을 대상으로 빅데이터·AI 플랫폼 ‘아이톡톡’ 개발 설명회를 개최했다.

이번 설명회는 데이터를 수집 및 분석해 활용하는 교육 데이터 사이언스 구축의 실질적인 개발 과정을 포함, 아이톡톡 현황 및 향후 발전에 대한 내용을 다뤘다.

또한 3월부터 순차적으로 보급되는 스마트단말기를 활용한 아이톡톡 수업 체험 기회를 제공했다.

교육위원회 위원들이 직접 아이톡톡의 다양한 기능을 경험하며 개발 내용을 점검하고 구체적인 사례 시연을 통해 지능형 기술 활용에 대한 공감대를 형성했다.

송순호 교육위원장은 “데이터 기반 지능형 기술로 개별 맞춤 학습을 구현하는 데 예산이 효율적으로 사용될 수 있도록 노력해달라”고 말했다.

영남취재본부 강새롬 기자 renewed@asiae.co.kr