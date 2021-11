[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주·전남지방중소벤처기업청(청장 장대교)은 17(수), 홀리데이 인 광주 호텔에서 지역 수출중소기업 대표이사 30여명을 모시고 광주·전남 중소기업 수출전략 포럼을 개최했다.

