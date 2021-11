[아시아경제 박지환 기자] 서울교통공사는 17일 오후 3시40분부터 서울 지하철 4호선 당고개역~한성대입구역 상하선 운행이 중지됐다고 밝혔다. 나머지 한성대입구~오이도 구간은 정상 운행하지만 일부 지연이 예상된다.

고장 전동차는 당고개역에서 승객 하차 후 회차선으로 이동 중이었으며 탑승 승객은 없었다.

교통공사는 사고 후 현장대응팀을 즉시 구성해 복구 작업을 진행 중이다.

