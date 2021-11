어린이가 손수 만든 놀이공간 … 울산 마을교육공동체 모험놀이터 꾸며

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울산 상북면 지내리에서 아이의 웃음소리가 울려 퍼지고 있다.

울산교육청이 어린이만을 위한 놀이공간을 조성했다.

울산시교육청 마을 방과후학교 ‘아이와 숨바꼭질’은 어린이를 위한 모험 놀이터를 만들고 다양한 프로젝트를 운영한다.

마을 방과후학교 ‘아이와 숨바꼭질’은 박용운 울산 길천 일반산업단지협의회 회장의 도움을 받아 무상으로 부지를 받았다.

울산시교육청의 색깔 있는 마을 학교 사업과 울산 민관협치 지원센터의 ‘시민 오픈랩’사업, 대나무 놀이터 사회적협동조합의 적정기술 지원으로 놀이 공간 조성에 노력하고 있다.

모험 놀이터는 구름사다리, 미로, 미끄럼틀과 모래 산 등 어린이가 직접 설계하고 배치한 놀이 시설과 공간으로 구성됐다.

놀이터에선 자유롭게 목공을 하며 적정기술을 익힐 수 있는 건축 교실, 작은 음악회, 대형 협동화 작업, 국제문화이해 강연 등 청소년들이 주도하는 프로젝트도 진행 중이다.

아이와 숨바꼭질은 어린이 성장에 놀이와 놀이터 중요성을 알리고 어린이 놀이 욕구를 읽어 부모와 놀 기회를 주기 위해 구성됐다.

놀이터는 11월부터 인근 지역 마을 교육공동체와 학생에게 개방하고 있다.

아이와 숨바꼭질 조언주 대표는 “울산 최초 시도된 민간 주도 모험 놀이터가 놀이와 놀이터에 관심을 두는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

