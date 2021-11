산청농업기술센터, 농진청 경진대회서 우수상 수상

식량작물·안전 농산물 기술보급 활성화 기여

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군 농업기술센터는 농촌진흥청이 시행하는 ‘2021년 식량작물 및 안전 농산물 기술보급 활성화 우수사례 경진대회’에서 우수상(농촌진흥청장상)을 받았다고 17일 밝혔다.

이번 경진대회는 식량작물 및 안전농산물 분야 기술보급 우수사례를 발굴하고 기관 시상을 통해 관계자의 사기를 북돋기 위해 마련됐다.

전국 도 단위 농업기술원과 시군농업기술센터가 참여했으며 심사를 거쳐 최종 8개 기관이 선발돼 경진대회에 참가, 발표심사를 가졌다. 민형규 농업진흥과장은 벼 재배 생산비와 노동력 절감을 주제로 경영비 절감에 대한 농가 만족형 지도사업을 발표했다.

해당 사례는 사업의 효과성과 적절성, 정책 기여도 등에서 두루 좋은 평가를 받았다. 산청군농업센터는 우수상 수상으로 오는 12월 2일 예정된 시상식에서 기관표창과 함께 시상금 70만원을 받게 된다.

최경술 기술센터 소장은 "벼 재배 신기술을 확대 보급해 생산비 절감과 안정적인 쌀 생산을 도모 할 것"이라며 “지속적인 농가소득 향상을 위해 앞장서겠다"고 말했다.

