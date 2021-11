[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 지난 16일 아동학대예방의 날을 맞아 영광초등학교 일대에서 ‘아동학대예방 캠페인’을 전개했다고 17일 밝혔다.

이날 캠페인은 영광군, 영광경찰서, 전남중부권아동보호전문기관, 학생 등 100여명이 참여한 가운데 진행됐다,

캠페인은 아동학대 예방을 위한 홍보물 전시, 올바른 양육법과 민법 제915조 징계권 폐지 안내에 관한 리플릿 배부, 아동학대 발견 시 신고방법 홍보, 아동학대 국민감시단 서약 등 아동학대의 신고의식 제고와 심각성을 알리고 아동학대에 대한 인식개선을 위해 마련됐다.

김준성 군수는 “꽃처럼 행복한 아동, 더 행복한 영광군 아이들의 미소를 우리가 지키겠다”며 “아동이 행복한 영광! 아동학대 없는 군을 만들겠다”고 말했다.

영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr