김재원, 김어준 앞에서 "당 잘못 되길 바라시는 듯…포기하셨나"

김어준 "김종인·이준석, '분열의 리더십' 비판 있어"

김재원 "지금은 두 사람 역할 필요한 시점"

[아시아경제 임주형 기자] 방송인 김어준씨가 진행하는 TBS '김어준의 뉴스공장'(뉴스공장)에 출연한 김재원 국민의힘 최고위원이 "우리 당이 잘못 되기를 바라시는 것 같다"라고 꼬집었다.

김 최고위원은 17일 TBS '뉴스공장'에 나온 자리에서 "공장장님은 이제 다 포기하셨나. 많이 포기하신 것 같다"라며 이같이 말했다.

김 최고위원의 이같은 발언은 이날 김씨가 국민의힘 선거대책위원회(선대위) 구성에 대해 질문하는 과정에서 나온 것이다.

김씨는 이번 대선 선대위에 김종인 전 비상대책위원장 참여가 고려되는 상황과 관련, 김 전 위원장의 당 장악력이 얼마나 클지, 윤석열 국민의힘 대선 후보와의 이견 조율은 어떻게 될지 등에 대해 집요하게 물었다.

이에 대해 김 최고위원은 "공장장님은 우리 당이 그렇게까지 잘못되기를 바라나. 이제는 많이 포기하신 것 같다"라고 말했다. 윤 후보와 이재명 더불어민주당 대선 후보의 지지율 격차가 좀처럼 좁혀지지 않으니, 이제는 야당이 어수선해지는 '요행'을 바라는 게 아니냐는 지적이다.

그러자 김씨는 "전혀 그런 의미가 아니다. 지지율은 모르는 것"이라며 "이전에 '킹메이커' 역할을 했던 김무성 전 대표가 김종인 전 위원장과 이준석 대표에 대해 '분열의 리더십'이라고 비판한 바 있다. 걱정되는 게 있으니까 강하게 비판했던 게 아니겠나"라고 되물었다.

그러면서 "(김무성 전 대표는) 실제 대선을 끌어서 경험해본 사람이다. 뭘 알고 하는 이야기"라며 "그분이 걱정하는 게 제삼자가 잘해서 대통령 만들었다는 소리 들으려고 하지 마라, 킹 메이커 소리 들으려고 하지 말라는 것"이라고 덧붙였다.

김 최고위원은 "김무성 전 대표 말도 맞지만, 지금은 김 전 위원장과 이준석 대표의 역할이 더 필요한 시점"이라며 "특히 저는 김 전 위원장의 통찰력과 지도력, 판단력에 대해서 굉장히 신뢰한다. 도움이 훨씬 될 것"이라고 답했다.

그러면서 "우리 공장장님 생각하시는 만큼 그런 혼란 상황은 빚어지지 않는다. 너무 기대하지 말라"라고 꼬집었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr