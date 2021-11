文대통령 "한국 스타트업 신설법인 사상 첫 12만개 넘어"

'COMEUP 2021' 개막식 영상 축사…"벤처투자액 역대 최고 기록"



[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 17일 오전 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '컴업(COMEUP) 2021' 개막식 영상 축사를 통해 "한국 역시 스타트업의 열기로 뜨겁다. 신설법인이 사상 처음으로 12만 개를 넘어섰다"고 밝혔다.

문 대통령은 "벤처투자액이 역대 최고를 기록하고, 유니콘 기업 수가 열다섯 개로 늘어나는 등 제2벤처붐이 일어나고 있다"면서 이렇게 말했다.

문 대통령은 "전 세계 스타트업과 벤처기업인 여러분, 아시아 최대의 스타트업 축제, ‘컴업(COMEUP) 2021’ 개막을 축하한다"면서 "지난해, 코로나의 어려움 속에서도 전 세계 6만 명이 온라인으로 참여해주셨고, 약 1억 달러의 투자가 맺어졌다"고 설명했다.

문 대통령은 "올해는 직접 만나 더 가까이 소통하는 만큼, 더 많은 성과가 있을 것"이라고 기대했다.

문 대통령은 "세계는 지금 디지털 혁신의 속도를 높이며 코로나를 넘어 새로운 도약을 시작했다. 혁신과 아이디어로 세상에 없던 제품과 서비스를 만들어내는 스타트업이 그 중심에 있다"고 말했다.

문 대통령은 "스타트업에 대한 호응과 발전 속도도 대단하다. 올해, 글로벌 투자액이 역대 최고치를 기록했고, 세계 유니콘 기업도 코로나 이전보다 세 배나 많은 900개로 늘어났다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "컴업을 계기로 새로운 투자를 유치해 더 큰 성장을 이루리라 확신한다. 올해 ‘컴업’에는 프랑스의 우수한 스타트업과 세드릭 오 디지털경제부 장관님이 함께한다. 한국의 대표기업 삼성과 네이버, 글로벌 기업 구글과 벤츠도 새롭게 참가했다"고 설명했다.

문 대통령은 "세계의 스타트업과 벤처기업인 여러분, 투자자 여러분, ‘컴업’은 여러분을 위한 축제"라면서 "여러분을 응원하며, 여러분의 가능성에 투자하고, 여러분과 함께 더 나은 세상으로 나아가고자 한다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr