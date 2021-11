국세행정개혁위원회 2차회의 개최…"변화에 강한 국세청 지향"

[세종=아시아경제 김현정 기자] 국세행정개혁위원회가 17일 서울지방국세청사에서 '국세행정개혁 위원회 2021년 제2차 회의'를 개최했다고 국세청이 밝혔다.

국세청은 민?관?연 협업체계 기반의 '납세서비스 재설계 추진단'과 '2030 국세행정 미래전략추진단'을 발족해 단기적 관점에서 세무상담 채널의 다양화, 증명발급 편의성 확대, 홈택스 접근성 개선 등 5개 납세서비스 분야별로 국민이 체감할 수 있는 개선방안을 마련?시행하고 있다.

또한 이날 국세행정의 미래 지향점을 ▲국민이 우선인 국세청 ▲변화에 강한 국세청 ▲일할 맛 나는 국세청으로 제시하는 한편, 이를 실현하기 위해 필요한 내용을 검토하고 정교화 할 것을 보고했다.

위원들은 국민이 기대하는 높은 수준의 납세서비스 제공을 위해서는 시스템 측면의 개선은 물론, 서비스를 제공하는 공무원의 자세와 역량이 중요함을 강조했다. 아울러 직원들의 업무환경을 개선하고 체계적인 성장을 지원해 나갈 것을 주문했다.

국세청은 자문받은 내용들을 세정운영에 반영한다는 계획이다.

