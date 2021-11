윤석열 측, 공수처에 "고발 사주 수사 정치적 편향 의심돼" 의견서

[아시아경제 김대현 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)의 '고발 사주' 의혹 수사와 관련해 윤석열 국민의힘 대선후보 측이 정치적 편향성이 의심된다는 내용의 의견서를 발송한 것으로 파악됐다.

16일 법조계에 따르면 윤 후보 대리인 최지우 변호사는 이날 "20대 대통령 선거에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 어느 사건보다 공정한 수사가 요구되지만 공수처가 불공정한 수사를 하고 있다고 의심된다"는 내용 등이 담긴 의견서를 공수처에 보냈다.

앞서 윤 후보 측은 지난 9월 박지원 국정원장과 제보자 조성은씨 등이 모의해 고발 사주 의혹을 제보했다고 주장하며 공수처에 고발장을 제출했다.

윤 후보 측은 "고발 사주 건은 압수수색, 체포·구속영장 청구, 소환조사 등이 이뤄졌지만, '제보 사주' 건은 전혀 수사가 진행되지 않거나 소극적으로 수사가 진행되는 것으로 보인다"며 "고발 사주는 수사 정보가 실시간으로 언론에 유출되고 보도되지만, 제보 사주 건은 고발인도 수사 정보를 전혀 모르는 상황"이라고 강조했다.

그러면서 "고발장 접수 후 2개월, 공수처 입건 후 40일이 지난 시점에서 기본적인 수사도 하지 않았다면 언론을 의식해 제보사주 사건에 대해 형식적인 입건을 한 것으로 보인다"며 "공정한 수사가 진행되고 있는지 심각한 의문을 제기할 수밖에 없으므로, 우려가 기우가 되도록 양 사건을 공정하고 신속하게 수사해 달라"고 덧붙였다.

