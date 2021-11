"총 상금 17억"… 美 유튜버, '오징어게임' 현실판 세트장 공개

'좋아요' 공약 이행 차원 제작



[아시아경제 나예은 기자] 미국의 유명 유튜버가 넷플릭스 오리지널 드라마 '오징어 게임'을 현실에서 개최하기 위해 세트장을 만들었다.

구독자 7480만명을 보유한 유튜버 '미스터 비스트(본명 지미 도널드슨)'는 지난 13일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "이제 현실에서 '오징어 게임'에 등장한 모든 게임을 할 수 있다"며 한 영상을 공개했다.

앞서 미스터 비스트는 자신의 틱톡 계정에 올린 특정 영상이 1000만개 이상의 '좋아요'를 받게 되면 '오징어 게임' 현실판을 만들어보겠다는 공약을 내놓았고, 해당 영상은 1700만개가 넘는 '좋아요'를 받았다.

지난달 15일 미스터 비스트는 "오징어 게임 영상을 준비 중"이라며 "456명 참가자를 모으고 세트장을 준비하는데 한 달 정도 걸린다"고 말했다. 그는 예산을 마련하기 위해 '미스터 비스트 게임'이라는 문구가 적힌 후드티를 판매하기도 했다. 현재 참가자 모집은 끝났다.

그가 만든 세트장에는 드라마에 등장하는 대형 그네, 구슬치기를 하던 골목길 등이 완벽하게 재현되어있다. 또한 '무궁화 꽃이 피었습니다' 게임의 술래인 로봇 영희가 서있는 운동장과 달고나 게임이 진행되는 놀이터, 철제 침대가 쌓인 참가자들의 숙소도 드라마 속 모습과 거의 비슷하게 제작됐다.

이번 프로젝트의 비용을 묻는 질문에 미스터 비스트는 "건축 비용은 200만달러(약 23억5900만원), 상금 비용은 150만달러 정도(약 17억6900만원)"라고 답했다.

한편 미스터 비스트는 1998년생 유튜버로 과거에도 50만달러(약 5억9100만원) 상금을 주는 술래잡기 등 거액의 상금이 걸린 이색 대회를 여러번 개최했다. 이외에도 나무 2000만 그루 심기, 세상에서 가장 더러운 해변 청소하기 등 사회 공익적 콘텐츠를 선보이기도 했다.

외신에 따르면 미스터 비스트는 지난해에만 2400만달러(약 283억원)를 벌어 유튜버 수입 2위에 올랐다.

