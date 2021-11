[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 상인연합회(회장 손중호)가 광주시가 지원하려는 일상회복 지원금 지급 계획 소식에 기대감을 표했다.

연합회는 시의 결단으로 지원되는 일상회복지원금이 침체된 지역경제에 활력을 불어넣는 마중물로 광주경제 회복에 기여할 것으로 기대하면서 시에 감사를 표명했다.

손중호 연합회장은 “어려운 국가적 난국을 헤쳐나갈 수 있도록 광주시 전통시장 및 상점가 상인회장과 상인들의 지혜를 모아 어려운 난국 극복에 일조하겠다”고 말했다.

