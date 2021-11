함평군 ‘비산먼지 발생사업장’ 특별점검 나선다

제3차 ‘미세먼지 계절 관리제’ 앞두고…15일부터 26일까지 점검



관내 비산먼지 발생 신고 사업장 대상





[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군이 비산먼지 저감을 위해 관내 사업장을 대상으로 특별점검에 돌입한다.

16일 함평군에 따르면 이번 특별점검은 제3차 미세먼지 계절 관리제(12월~3월)를 앞두고 비산먼지 관리 강화를 위해 오는 15일부터 26일까지 2주간 실시한다.

점검 대상은 관내 비산먼지 발생 신고 사업장 중 공사 규모가 큰 사업장이며, 군은 비산먼지 발생사업 신고 여부를 비롯해 방진벽, 살수시설 등 저감 시설 설치·운영 여부 등을 중점 점검에 나선다.

군은 이번 특별점검 결과에 따라 위반사항이 적발된 사업장에 대해 관련 법에 따라 고발 및 과태료 처분 등 강력한 행정처분을 내릴 방침이다.

이상익 군수는 “미세먼지로 인한 피해가 최소화 할 수 있도록 비산먼지 발생 사업장 관리에 최선을 다하겠다”며 “사업장 스스로도 미세먼지 발생 억제 조치사항 등을 철저히 지켜줄 것”을 당부했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr