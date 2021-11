광주시교육청, 사회적 약자의 공립유치원 입학 기회 확대

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주광역시교육청 전체 공·사립유치원 279개원이 지난 1일부터 유치원 입학관리시스템 '처음학교로'를 통해 2022학년도 유아모집을 실시하고 있다.

16일 광주시교육청에 따르면 유치원 입학관리시스템 '처음학교로'는 편리하고 공정한 유치원 입학을 위해 전국 17개 시·도에서 활용하고 있다.

'처음학교로'는 전국 어디서나 모바일 또는 PC를 통해 입학 희망 유치원을 선택하고 접수하면 추첨을 통해 선발되는 원스톱 방식으로 진행된다.

또 사회적 약자의 공립유치원 입학 기회 확대를 위해 우선모집(11월1~10일)과 일반모집(11월17~29일)으로 나눠 진행된다. 우선모집에서 선발되지 않을 경우 일반모집에 자동으로 연계 접수된다.

우선모집 대상인 특수교육대상자(0순위), 법정저소득층(1순위), 국가보훈대상자(2순위), 북한이탈주민(3순위)의 경우 법령에 따라 의무적으로 우선 선발한다.

4순위에 포함된 사회적 배려대상자, 다자녀·다문화·장애부모 가정 자녀, 건강 취약 유아, 쌍생아, 재원유아의 형제·자매 등은 유치원의 여건을 고려해 원장 재량으로 우선 선발하고 있다.

특히 공립유치원의 경우 4순위 대상자 선정 시 사회적 약자에 대한 교육권 보호를 위해 우선순위에 포함되도록 적극 안내하고 있다.

더불어 전담보건교사가 배치된 공립단설유치원은 건강취약유아의 경우 의무적으로 4순위에 포함시켜 우선모집 대상이 되도록 했다. 단, 초등학교병설유치원은 별도의 건물을 사용하거나 초등학생 수가 많아 보건교사의 즉각적인 지원이 어려운 경우 학교장의 판단 하에 건강취약유아의 4순위 포함 여부를 재량으로 결정할 수 있다.

현재 공립유치원 130개원 중 56개원이 건강취약유아를 우선모집 대상자로 포함하고 있다.

