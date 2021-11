목포해경, 도서 지역 수능수험생 수송 지원 대책 마련

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양경찰서(서장 임재수)가 오는 18일 치러지는 2022년도 대학수학능력 시험을 앞두고 도서 지역 수험생의 안전한 수송 지원에 나선다.

16일 목포해경에 따르면 대입 수능시험 응시 차 목포(육지)로 이동하는 신안·진도지역 고등학교 수험생의 안전한 이송을 위해 특별 비상수송 대책을 수립 시행한다.

해경은 수능시험 예비소집일(17일)과 시험당일(18일) 기상악화로 여객선이 운항하지 못하거나 코로나19 격리 대상 수험생 발생 시 안전한 수송을 위해 경비함정을 투입해 수험생들을 직접 수송할 예정이다.

해경 관계자는 “해상 기상악화 등 만약의 상황에 대비하여 도서 지역 수험생들의 원활한 육지 시험장 도착을 위해 만전을 기하겠다”고 말했다.

한편 올해 신안군 도초고등학교 등 54명, 진도군 조도고등학교 7명 등 모두 61명의 관내 도서 지역 수험생이 목포에 마련된 고사장에서 시험을 치르게 된다.

