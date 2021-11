한국타이어 "서킷 주행 AI 정보분석 상품 내년 출시"

[아시아경제 이창환 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)는 타이어 데이터 분석을 통해 인공지능(AI) 코칭이 가능한 '트랙 솔루션즈'(Track Solutions) 상품의 파일럿테스트를 마쳤다고 16일 밝혔다.

트랙 솔루션즈는 서킷 주행을 즐기는 이들을 위해 한국타이어에서 내년 출시를 목표로 개발에 박차를 가하고 있는 상품이다.

서킷을 주행할 때 스마트폰 앱과 타이어 센서 기술을 활용, 실시간으로 공기압과 온도 등 타이어 정보와 함께 주행 랩타임, 언디스티어 및 오버스티어 등의 경향성까지 분석되고 주행 데이터를 바탕으로 AI 코칭 요청도 가능하다는 게 한국타이어의 설명이다.

파일럿테스트는 지난 13∼14일 열린 '2021 현대 N 페스티벌' 7, 8라운드에서 박종민, 김재균, 자스민 최 등 3명의 레이서를 대상으로 진행됐다.

이들은 "기존 타이어 데이터 정보 전달을 넘어 AI를 활용한 서킷 주행 분석을 토대로 최적화된 공기압 등을 제공해 최고의 주행을 도와준다"는 긍정적인 반응을 내놓았다고 한국타이어는 설명했다.

